Юрист предупредила россиян о «штрафах за шашлыки»

Разведение костров и использование мангалов не на специально оборудованных площадках является административным правонарушением в Москве и Санкт-Петербурге. Такое предупреждение сделала юрист Елена Кудренко 8 мая.

Штраф за пикники с разведением огня вне предназначенных для этого мест составляет от 3 до 4 тыс. рублей в столице и от 3 до 5 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, напомнила Кудренко в беседе с изданием «Прайм». Также в других регионах существует более лаконичный запрет на разведение открытого огня вне специальных площадок от 1,5 до 5 тыс. рублей.

Отдельно Кудренко обратила внимание на то, что запрет распространяется не только на публичные места, но и на частные участки, в том числе дачи. Желающие пожарить шашлыки должны соблюсти правила оборудования места для приготовления пищи на огне, такие как размещение мангала не ближе 25 м от ближайшего объекта, наличие поблизости средств пожаротушения и требования к мангалам.

Кроме того, полностью придется отказаться от шашлыков во время пожароопасных сезонов, объявляемых местной администрацией, а также при засухе и сильном порывистом ветре, подчеркнула юрист.

7 мая врач-диетолог Маргарита Королева рассказала об опасностях, которые подстерегают россиян при неправильном хранении и приготовлении мяса для шашлыка. Покупка мяса вне зон официальной торговли и неправильное приготовление мяса может привести к инфекциям и отравлениям, отмечает Королева.