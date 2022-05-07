Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве членов неонацистской группировки «М.К.У.»

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве членов радикальной неонацистской группировки «Маньяки: культ убийства» (М.К.У.), планировавших теракт и массовые убийства в столице в преддверии Дня Победы, о чем стало известно в субботу, 7 мая.

Как уточняется, задержанные планировали распространить в Сети видеозаписи с сожжением заживо бездомных для устрашения населения.

«Видео с поджогом участники группы планировали распространить в интернете для устрашения населения и привлечения новых сторонников в организацию. Кроме того, радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств», — цитирует сообщение пресс-службы ФСБ «РИА Новости».

По данным силовых структур, лидер формирования Егор Краснов (заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц) курируется спецслужбами Украины и работает на вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, распространение неонацистской идеологии и дестабилизацию работы органов власти России посредством терактов и резонансных преступлений.

В марте ФСБ сообщала о задержании 60 сторонников М.К.У. в 23 регионах РФ с изъятием оружия, специальных средств и инструкций по вербовке.

17 декабря 2021 года в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Ростовской области сторонника украинской молодежной группировки «М.К.У.», готовившего насильственную акцию в отношении журналиста.

У задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.

Тогда подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев 19 декабря заявил, что Служба безопасности Украины или даже спецслужбы Запада вполне могут стоять за действиями радикальной неонацистской группировки «Маньяки: культ убийства».