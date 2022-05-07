Прямой эфир
Общество
Самолет Москва–Бухара со второй попытки сел во Внуково
Происшествия
Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве членов неонацистской группировки «М.К.У.»
Мир
На Западе назвали Калининград подрывающим силы НАТО авианосцем
Общество
Путин поручил оказать всю необходимую помощь близким погибших при пожарах
Мир
Портретами участников ВОВ заменят все рекламные баннеры в Северной Осетии
Спорт
Боец MMA Семенов назвал фаворита боя Мейвезера против Мура
Общество
Губернатор Иркутской области объявил режим ЧС в регионе
Мир
В Берлине объяснили решение о запрете украинского флага 8 и 9 мая
Туризм
Ростуризм опроверг массовую отмену россиянами бронирований в отелях Крыма
Экономика
«Газпром» разъяснил клиентам в Европе процесс оплаты газа в рублях
Мир
В Турции заявили о способных покрывать 45 лет мировые потребности запасах газа

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве членов неонацистской группировки «М.К.У.»

0
Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве членов радикальной неонацистской группировки «Маньяки: культ убийства» (М.К.У.), планировавших теракт и массовые убийства в столице в преддверии Дня Победы, о чем стало известно в субботу, 7 мая.

К военной службе — Один: почему язычество стало фундаментом неонацизма
Эксперт по религиям назвал самый разрушительный культ на планете

Как уточняется, задержанные планировали распространить в Сети видеозаписи с сожжением заживо бездомных для устрашения населения.

«Видео с поджогом участники группы планировали распространить в интернете для устрашения населения и привлечения новых сторонников в организацию. Кроме того, радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств», — цитирует сообщение пресс-службы ФСБ «РИА Новости».

По данным силовых структур, лидер формирования Егор Краснов (заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц) курируется спецслужбами Украины и работает на вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, распространение неонацистской идеологии и дестабилизацию работы органов власти России посредством терактов и резонансных преступлений.

В марте ФСБ сообщала о задержании 60 сторонников М.К.У. в 23 регионах РФ с изъятием оружия, специальных средств и инструкций по вербовке.

17 декабря 2021 года в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Ростовской области сторонника украинской молодежной группировки «М.К.У.», готовившего насильственную акцию в отношении журналиста.

У задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.

Тогда подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев 19 декабря заявил, что Служба безопасности Украины или даже спецслужбы Запада вполне могут стоять за действиями радикальной неонацистской группировки «Маньяки: культ убийства».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022