Член теробороны рассказал о планах Украины похитить Поклонскую

Задержанный член территориальной обороны Украины Андрей Горшков по прозвищу Бэтмен рассказал военкорру «Известий» Ивану Литомину о планах Службы безопасности Украины (СБУ) похитить Наталью Поклонскую во время ее визита в Херсонскую область.

Горшков заверил, что некий бизнесмен объявил за Поклонскую награду, если ее доставят в Службу безопасности Украины. По его словам, в его задачи входила проверка списока адресов, где могла находиться замглавы Россотрудничества, и сообщить об этом украинским силовикам.

«С похищением Поклонской я знаю из медийных источников, что какой-то бизнесмен объявил за нее награду, если ее доставят в Службу безопасности Украины, ближайшая, насколько мне известно, находится в Николаеве. Об этой истории это все, что я знаю», — утверждает член теробороны.

На вопрос корреспондента, зачем Бэтмену было нужно участвовать в похищении Поклонской, он ответил, что «исполнял свой гражданский долг». При этом, он добавил, что не намеревался обворовывать или убивать ее, однако не исключил, что по его наводке бывшего депутата Госдумы и генпрокурора Крыма могла ликвидировать диверсионно-разведывательная группа.

«На территории Украины против нее возбуждены уголовные дела, и цель - доставить ее на подконтрольную территорию Украины для суда - как я понимаю, как работает эта система», — пояснил Горшков.

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