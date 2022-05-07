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Европейским курортам предрекли разорение без российских туристов

The Telegraph: европейские курорты разоряются из-за отсутствия российских туристов
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Ingo Schulz
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Европейские курорты переживают тяжелые времена и несут убытки из-за отсутствия туристов из России. Об этом пишет в субботу, 7 мая, британская газета The Telegraph.

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«Направления, которые зависят от российских туристов, сталкиваются с огромными финансовыми потерями», — говорится в материале.

Обозреватель издания Ник Сквайрс отмечает, что такая ситуация складывается в Чехии, Италии, Франции, а также Черногории, которая годами привлекала российских туристов и покупателей недвижимости.

Ввиду ограничений против РФ в сфере авиаперевозок отельеры в континентальной Европе также опасаются нехватки состоятельных туристов. В частности, о вероятности подобного сценария предупредили бизнесмены из итальянского Форте-деи-Марте (область Тоскана), Лазурного Берега во Франции.

По словам коллумниста, больше всех от сложившейся ситуации пострадает Кипр, так как туристическая индустрия острова составляет четверть его экономики. Убытки уже оценены в $520 млн.

Чтобы компенсировать отсутствие россиян, ассоциация отелей республики активно привлекает отдыхающих из других стран — Великобритании, Германии и Израиля.

В четверг, 5 мая, газета The Guardian сообщала, что отсутствие отдыхающих из России, в частности, уже в полной мере ощутили агентства недвижимости и хозяева заведений в Италии. Российские туристы часто прилетали сюда на праздники и отдыхали в период отпусков, тратя гораздо больше денег, чем итальянцы, заявили собеседники издания.

Добраться в Италию, как и в ряд других стран Евросоюза, россияне теперь не могут, так как 27 февраля ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России, а Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран.

Ранее, в конце апреля, на фоне антироссийских санкций вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин спрогнозировал увеличение российского турпотока в Турцию. В беседе с «Известиями» он рассказал, что с 6 мая возобновляются регулярные рейсы «Аэрофлота» в Анталью и Стамбул. С конца мая также будет специально организована компания South Wings для перевозок на этом направлении. По его словам, эксперты прогнозируют около 2 млн туристов за весь сезон.

Также в апреле общественный совет при Ростуризме и РСТ предложил увеличить частоту полетов в Россию для авиакомпании Turkish Airlines. В настоящее время Turkish Airlines и турецкий бюджетный перевозчик Pegasus могут выполнять 108 рейсов в неделю в Россию и перевозить на них около 100 тыс. человек в месяц.

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