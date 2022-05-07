Прямой эфир
Общество
На репетиции парада Победы в Москве прошли участники спецоперации в Донбассе
Мир
ВС РФ уничтожили поставленное ВСУ вооружение из США и Европы
Мир
Жители Донецка прокомментировали переход на российский код +7
Мир
Москва призвала Берлин расследовать попытку теракта в отношении журналистов РФ
Мир
В ДНР сообщили об эвакуации 50 мирных жителей с «Азовстали»
Общество
Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Южную Осетию
Мир
Путин выразил соболезнования президенту Кубы в связи со взрывом в отеле
Мир
СМИ узнали о давлении США на Грецию по поставкам С-300 Украине
Мир
Украинские военные попали в окружение в районе Северодонецка
Общество
Пылевая буря накрыла Красноярск
Мир
Посол Мельник раскритиковал запрет флагов Украины в Берлине 9 мая

Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Южную Осетию

0
Фото: ИА «Рес»/cominf.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лампадку с Вечным огнем, зажженную в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, доставили в поселок Дзау Южной Осетии. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили местные СМИ.

Карта памяти: как побывать на Параде Победы
Программа мероприятий 9 мая 2022 года в России и на освобожденных территориях

Огонь привезли представители «Народного фронта» «За Россию» Татьяна Парафина и Павел Бережанский. Лампадка будет храниться в филиале «Бессмертного полка» в Национальном музее республики в Цхинвале и поселке Дзау.

Также в субботу в поселке прошло торжественное открытие мемориальной доски советскому военачальнику, генерал-майору, участнику советско-японского пограничного конфликта, участнику Гражданской и Великой Отечественной войн Ленто Сланову.

Акция «Огонь Памяти – 2022» проходит в Южной Осетии ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Из Южной Осетии ушли на фронт 23 736 человек, 11,7 тыс. погибли, более 7 тыс. пропали без вести. Звания Героя Советского Союза были удостоены 36 осетин.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечного огня и Огня памяти.

Закон разработан в целях обеспечения сохранности и бережного отношения к памяти защитников Отечества, захороненных на воинских и мемориальных сооружениях, которые включены в реестр Министерства обороны России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022