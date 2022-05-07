Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Южную Осетию

Лампадку с Вечным огнем, зажженную в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, доставили в поселок Дзау Южной Осетии. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили местные СМИ.

Огонь привезли представители «Народного фронта» «За Россию» Татьяна Парафина и Павел Бережанский. Лампадка будет храниться в филиале «Бессмертного полка» в Национальном музее республики в Цхинвале и поселке Дзау.

Также в субботу в поселке прошло торжественное открытие мемориальной доски советскому военачальнику, генерал-майору, участнику советско-японского пограничного конфликта, участнику Гражданской и Великой Отечественной войн Ленто Сланову.

Акция «Огонь Памяти – 2022» проходит в Южной Осетии ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Из Южной Осетии ушли на фронт 23 736 человек, 11,7 тыс. погибли, более 7 тыс. пропали без вести. Звания Героя Советского Союза были удостоены 36 осетин.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечного огня и Огня памяти.

Закон разработан в целях обеспечения сохранности и бережного отношения к памяти защитников Отечества, захороненных на воинских и мемориальных сооружениях, которые включены в реестр Министерства обороны России.