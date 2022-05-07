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Глава ЛНР запустил ТЭС в городе Счастье

Глава ЛНР Пасечник запустил работу Луганской ТЭС в Счастье
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник запустил работу Луганской ТЭС в городе Счастье. В торжественном мероприятии также принял участие председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов, сообщает в субботу, 7 мая, агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

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«Это очень важное для нас мероприятие, очень знаковое», — сказал Пасечник на запуске ТЭС.

Глава республики подчеркнул, что такого рода повреждения не несла ни одна тепловая станция, работающая на территории бывшей Украины.

«Поэтому вам было необходимо восстанавливать это все и доказать в первую очередь самим себе, что вы лучшие, настоящие патриоты нашей земли. Спасибо вам огромное за вашу работу, за ваш труд», — добавил он, обращаясь к сотрудникам ТЭС.

Ранее глава республики пообещал запустить станцию в Счастье сразу после того, как она будет разминирована.

При отходе украинские войска заминировали территорию теплоэлектростанции. Помимо этого ТЭС была превращена боевиками украинского националистического батальона «Айдар» в укрепрайон с сетью огневых позиций и бункеров, где, в частности, были обнаружены противотанковые ракетные комплексы Javelin. Разминирование станции велось в течение нескольких недель, в том числе с участием саперов из России. После этого в ЛНР планируется возобновить работу Алчевского металлургического комбината и Стахановского завода ферросплавов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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