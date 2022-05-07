В Ереване женщины вышли на улицы с требованием отставки Пашиняна

Несколько тысяч женщин вышли 7 мая на улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Акцию протеста транслировала газета «Голос Армении».

Митингующие прошли колонной, держа плакаты со своими требованиями и скандируя антиправительственные лозунги.

Параллельно с этим оппозиционное движение проводит автомобильное шествие «Сопротивление» к Ванадзору, где будет проходить митинг. Как рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров, процессия машин растянулась на несколько километров. Автомобилисты, заезжая на своем пути в населенные пункты, сигналят, агитируя местных жителей.

Накануне полиция в Ереване задержала активистов, перекрывших мост Победы. Некоторые сторонники оппозиции устроили потасовки.

До этого, 5 мая, правоохранители задержали почти 100 сторонников оппозиции, перекрывавших улицы в городе с требованием отставки Пашиняна.

В Ереване с 17 апреля ежедневно проводятся антиправительственные акции, шествия и митинги. Митингующие выражают несогласие с позицией премьер-министра, которую он озвучил в парламенте 14 апреля — она заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

Депутаты оппозиционных парламентских фракций «Армения» и «Честь имею» во время правительственного часа 4 мая потребовали отставки Пашиняна. Кроме того, во время его ответа они демонстративно покинули зал заседания.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Регион, в котором живут в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В том числе документ предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.