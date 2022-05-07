Москва призвала Берлин расследовать попытку теракта в отношении журналистов РФ

Немецкие власти обязаны провести тщательное расследование нападения на жилой многоквартирный дом, где живут сотрудники российских СМИ, работающие в Германии. Об этом 7 мая говорится в сообщении на сайте МИД.

Инцидент произошел 6 мая.

«В здании разбито окно, а позже обнаружено самодельное взрывное устройство. Журналисты и члены их семей были эвакуированы, на место вызваны сотрудники полиции и саперы», — отметили в ведомстве.

Как подчеркнули в МИД РФ, в этом прослеживается следствие развязанной на Западе травли российских СМИ и их сотрудников.

«Политизированное решение об отключении российских СМИ от эфира в Европейском союзе было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения», — подчеркнули в российском ведомстве.

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