Ребенок погиб в ДТП с кортежем главы Калмыкии

Авария с участием двух автомобилей произошла 6 мая на трассе «Астрахань — Элиста — Ставрополь» в Калмыкии, в ДТП погиб ребенок. Об этом 7 мая говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по республике.

ДТП произошло на территории Яшкульского района, столкнулись Toyota Land Cruser и Kia Rio, погиб ребенок из второй машины. В больницы доставлены водитель и два пассажира второй иномарки с различными травмами.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия», — отметили в полиции.

По данным «Известий», подозреваемым в нарушении правил дорожного движения стал сотрудник администрации Калмыкии, работавший там с 2020 года. Внедорожник, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio. Автомобиль входил в состав кортежа главы региона.

Предполагаемый виновник отпущен под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело.

Накануне в городе Балаково Саратовской области при столкновении автомобиля с деревом один человек погиб и один пострадал. 40-летний водитель Datsun on-DO не справился с управлением.