Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Саратовской области

В городе Балаково Саратовской области при столкновении автомобиля с деревом один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Авария произошла в ночь на 6 мая на улице Набережная 50 лет ВЛКСМ. В районе дома № 2, недалеко от автостоянки, 40-летний водитель Datsun on-DO допустил столкновение с деревом.

Как рассказали ИА «Взгляд-инфо» в Центре медицины катастроф, в результате ДТП автомобилист получил различные травмы, от которых скончался на месте. Его 36-летний пассажир госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В ночь на 4 мая крупное ДТП произошло в Красносулинском районе Ростовской области. Погибли шесть человек, трое из которых — дети.