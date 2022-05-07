Пограничное управление ФСБ в Крыму получило новый сторожевой катер

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым получило 7 мая новый сторожевой катер для охраны водной границы страны, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что катер способен свободно преодолевать небольшие глубины водных объектов с илистым дном. Кроме того, возможно его использование на замерзших водоемах.

«Катер амфибийного типа, построенный по заказу Пограничной службы ФСБ России, будет выполнять задачи в заливах Сиваш, Каркинитский и Перекопский. Применение данного типа катеров обусловлено, успешным решением, стоящих перед пограничными органами задач при существующих особенностях охраны государственной границы Российской Федерации на севере Крыма», — подчеркнули в ведомстве.

29 апреля Федеральная служба безопасности задержала в Крыму жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в деятельности одного из украинских националистических формирований. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.