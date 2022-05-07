Прямой эфир
Сюжет:

Минобороны показало работу расчетов БпЛА и артиллерии в ЛНР

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и артиллерийских систем залпового огня «Град» Центрального военного округа (ЦВО) в ходе специальной военной операции в Донбассе.

«Беспилотники помогают нам поражать цели в режиме реального времени»
Начальник ракетных войск и артиллерии Михаил Матвеевский — об использовании дронов, «умных» ракетах и разработке новой техники

«Сегодня расчет БМ-21 выполнял задачу по поддержке наших войск при продвижении их вперед, ставили неподвижный заградительный огонь, выполнили задачу успешно. Было накрыто несколько опорных пунктов, после чего данные опорные пункты были выведены из строя», — рассказал командир боевой машины Андрей.

Операторы БпЛА «Орлан-10» в ходе выполнения разведывательных задач обнаружили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передали координаты целей артиллерийским подразделениям.

Боевые расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) нанесли огневое поражение по военным объектам, технике и живой силе противника, после чего выполнили смену позиций.

Ранее, 6 мая, Минобороны показало, как работают расчеты 152 мм самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил России во время спецоперации уничтожают укрепления, бронетехнику и живую силу противника.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022