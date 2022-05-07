Минобороны показало работу расчетов БпЛА и артиллерии в ЛНР

Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и артиллерийских систем залпового огня «Град» Центрального военного округа (ЦВО) в ходе специальной военной операции в Донбассе.

«Сегодня расчет БМ-21 выполнял задачу по поддержке наших войск при продвижении их вперед, ставили неподвижный заградительный огонь, выполнили задачу успешно. Было накрыто несколько опорных пунктов, после чего данные опорные пункты были выведены из строя», — рассказал командир боевой машины Андрей.

Операторы БпЛА «Орлан-10» в ходе выполнения разведывательных задач обнаружили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передали координаты целей артиллерийским подразделениям.

Боевые расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) нанесли огневое поражение по военным объектам, технике и живой силе противника, после чего выполнили смену позиций.

Ранее, 6 мая, Минобороны показало, как работают расчеты 152 мм самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил России во время спецоперации уничтожают укрепления, бронетехнику и живую силу противника.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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