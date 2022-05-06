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Еще 13 человек эвакуированы с «Азовстали» в Мариуполе

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Еще 13 человек и собака эвакуированы с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 6 мая сообщает военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Ранее журналист сообщил, что с «Азовстали» удалось вывезти 12 человек, в том числе четверых детей. Люди выходят по гуманитарному коридору, который был открыт рано утром в рамках усилий российских военных и сил Донецкой Народной Республики. С территории завода людей вывез автобус.

4 мая в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию заявили, что 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 18:00 мск для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» будет открыт гуманитарный коридор.

2 мая в Минобороны РФ сообщили, что с территории завода «Азовсталь» и из близлежащих домов в Мариуполе за два дня операции — 30 апреля и 1 мая — вывели 126 человек.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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