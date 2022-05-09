Кинологи предупредили об опасности выгула собак 9 мая

Эксперты Российской кинологической федерации призвали граждан не брать с собой собак на праздничные гуляния в честь Дня Победы, 9 мая, так как большое скопление людей, шум от салюта и громкие выступления на площадях могут спровоцировать панику у животного.

«Конечно, долгие выходные позволяют нам уделять больше времени своим любимцам, мы стремимся везде брать их с собой. Но, находясь в многолюдных местах с собакой, нужно помнить о комфорте питомца. Толпы людей, громкая музыка, а затем праздничный салют могут спровоцировать панику у любимца. В лучшем случае собака просто испугается, в худшем — сорвется с поводка и убежит в неизвестном направлении», — предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется погулять с собакой заранее, после чего отправиться на праздничные гуляния без нее. Эксперты подчеркивают: даже самое смелое и спокойное животное может повести себя непредсказуемо при резком и громком шуме.

При этом если вы все-таки отправились с собакой на прогулку по праздничному городу, следует держать питомца на поводке и следить, чтобы он всегда был рядом. Также следует позаботиться о надежности амуниции и наличии адресника на ошейнике. Кроме того, специалисты рекомендуют перед посещением того или иного мероприятия убедиться, что туда разрешается приходить с животными.

Вместе с тем в кинологической федерации обратили внимание на то, что прохожие люди могут бояться собак, поэтому важно следить за поведением животного, даже если оно кажется вам безобидным и дружелюбным. Если кто-то захотел погладить питомца, важно заранее рассказать об особенностях его характера и оградить собаку от ненужного общения, если она не доверяет чужим. При этом в случае знакомства с другими собаками следует спросить хозяина о допустимости взаимодействия животных.

Кроме того, кинологи призывают внимательно следить за реакцией питомца в толпе людей — в случае стресса важно быстро увести собаку в безлюдное тихое место.

Также специалисты дали советы на случай, если собака все-таки убежала. По словам кинологов, при таком сценарии действовать нужно незамедлительно, поскольку из-за шума и большого количества людей собака может убежать очень далеко.

Так, начинать поиски необходимо в более тихом месте. Как правило, животные могут прятаться между гаражей, под лестницами, в кустах и подвалах. Рекомендуется изучить весь путь прогулки и обойти ближайшую территорию.

В то же время следует разместить объявления о пропаже на всевозможные сайты, через мессенджеры, в группы социальных сетей, прикрепляя к публикации фотографию питомца. Не менее эффективным будет и расклейка бумажных объявлений в районе проживания.

Ранее, 29 апреля, член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина рассказала «Известиям» о правилах выгула домашних животных и возможном наказании за нарушения. В частности, запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника. Исключением являются случаи, когда животное находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу, а о наличии собаки сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.