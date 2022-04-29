Юрист рассказала о наказании за неправильный выгул собак

Член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина в пятницу, 29 апреля, рассказала «Известиям» о правилах выгула домашних животных и возможном наказании за нарушения.

Так, соответствующие положения зафиксированы в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В соответствии с ним выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

«Закон также включает такие требования, как исключение возможности свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; уборка продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования; недопущение выгула животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных», — уточнила Скрябина.

При этом выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается. Исключением являются случаи, когда животное находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу, а о наличии собаки сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. Перечень потенциально опасных собак прописан в постановлении правительства № 974 от 29.07.2019.

«Ответственность за неправильный выгул собак на федеральном уровне в настоящий момент, к сожалению, не установлена. Штрафы за несоблюдение правил выгула устанавливаются КоАПами субъектов РФ», — указала юрист.

Также, по ее словам, в некоторых случаях может наступить гражданско-правовая ответственность. В частности, такие меры предусмотрены в случае нанесения животным имущественного вреда третьим лицам, которые могут обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба.

Ранее в этот день президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил «Известиям» о том, каким правилам общения с собаками нужно обучить детей. Прежде всего перед тем как познакомиться с собакой, нужно обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что питомец расположен к контакту и готов взаимодействовать. По словам эксперта, нужно спокойно подойти к собаке и дать ей понюхать свою ладонь, если собака пошла на контакт, можно нежно почесать ее по подбородку, груди и шее.