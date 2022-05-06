Представитель Чубайса назвал причину поездки экс-чиновника в Израиль

Представитель предпринимателя Анатолия Чубайса 6 мая сообщил, что экс-спецпредставитель президента РФ приезжал в Израиль для обсуждения вопросов сотрудничества с вузами.

«Недавно Анатолий Борисович посетил Турцию, а затем Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов», — сказал представитель Чубайса ТАСС.

Он также опроверг сообщения о том, что ранее Чубайс находился в Италии.

«Анатолий Чубайс не посещал в течение последних месяцев Италию, у него нет и никогда не было ни личного самолета, ни зарубежной недвижимости ни в какой стране мира», — добавил собеседник агентства.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Чубайс находится за границей, в России он не работает. В тот же день в СМИ появились публикации о том, что экс-чиновник вместе с женой Авдотьей Смирновой был замечен в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

21 апреля стало известно, что Чубайс покинул составы советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».

25 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. 23 марта Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

Спецпредставителем президента Чубайс был назначен 4 декабря 2020 года. До этого он 12 лет возглавлял «Роснано», где сначала был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации. Также он руководил госкорпорациями «Роснанотех» и «Единая энергетическая система России».

В 1990-х годах Чубайс занимал высокие должности в правительстве, в том числе был первым вице-премьером, а также несколько месяцев руководил администрацией президента Бориса Ельцина.