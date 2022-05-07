Названы подешевевшие на фоне укрепления рубля товары

Процесс снижения цен для отдельных категорий товаров в связи с укреплением рубля можно было наблюдать уже в апреле: по данным Росстата на 22 апреля, на протяжении трех недель подряд снижаются в цене телевизоры, смартфоны, ряд лекарств, которые в первой половине марта на фоне резкого роста курса доллара заметно подорожали. Об этом рассказал «Известиям» аналитик инвесткомпании «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов в субботу, 7 мая.

В начале марта курс доллара США и евро на Мосбирже превысил 100 рублей, исторический максимум был достигнут 9 марта, когда доллар стоил 120 рублей, а цена евро превысила 127 рублей. Позже на фоне решения президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов за газ для недружественных стран в рубли и введения Банком России норматива по обязательной продаже 80% валютной выручки для сырьевых экспортеров российская национальная валюта начала укрепляться. Так, 4 мая курс европейской и американской валют снизился до рекордных с начала 2020 года показателей: курс евро упал ниже 70 рублей, доллара — ниже 67 рублей.

«Тем не менее снижение цен зачастую происходит не так быстро, как хотелось бы многим. Это связано в том числе с тем, что, несмотря на укрепление рубля, могут возникать проблемы с логистикой, в связи с чем может усложняться доставка товаров в РФ», — отметил Беспалов.

Кроме того, хотя биржевой курс доллара и снизился с мартовских пиков более чем на 45%, это во многом обусловлено теми мерами, которые в конце февраля и в марте вводились ЦБ и которые продолжают действовать сейчас, сказал аналитик. Хоть повторение столь резких движений курса, которые наблюдались в марте, маловероятно, после постепенного ослабления ограничений регулятора и правительства курс российской нацвалюты может ослабнуть, полагает специалист.

Аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов рассказал «Известиям», что на фоне укрепления рубля дешевеют все импортные товары, так как их закупают в валютах. Помимо прочего, подешеветь должны российские товары с импортными комплектующими или производимые из иностранного сырья, так как снизится их себестоимость, отметил он.

В то же время на фоне дефицита многих товаров из-за сбоев в логистике, ее подорожания из-за высоких цен на энергоресурсы и рекордной инфляции не стоит ожидать сильного снижения цен на импортные товары, сказал Чернов.

«Инфляция бьет рекорды во многих странах, поэтому импортные комплектующие или сырье дорожают еще до попадания в РФ. Цены на многие товары приближаются к уровням первой половины февраля, но они не становятся дешевле, чем были в начале года», — пояснил аналитик.

Так, по его словам, при резком падении курса рубля в магазинах сразу начали менять ценники на электронику, смартфоны, компьютеры, бытовую технику, бумагу для оргтехники, подгузники и многое другое. Поскольку каналы доставки были налажены, цены на эти товары напрямую зависели от курса валют, их поднимали вместе с падением рубля на 30–50%, добавил он. Сейчас товары дешевеют на 20–30%, так что относительно марта-апреля можно говорить о значительном снижении цен, но относительно января-февраля всё равно наблюдается их рост, констатировал собеседник.

Благодаря разрешению правительства на параллельный импорт курс рубля также будет напрямую влиять на те категории товаров, чьи производители закрыли бизнес в России, рассказал аналитик. На данном этапе к ним в первую очередь можно отнести смартфоны, персональные компьютеры и ноутбуки, бытовую технику и другие дефицитные товары, добавил он. Существует еще ряд товаров, которые будут дешеветь благодаря действиям кабмина. Так, ограничения на вывоз лесоматериалов приведут к снижению цен на мебель, спрогнозировал он. Ограничения на экспорт удобрений и зерновых должны позитивно повлиять на цены на некоторые категории продуктов питания, добавил специалист. Кроме того, Минпромторг ограничил наценку для внутреннего рынка на металлы, а значит, изделия из них не будут расти бурными темпами, заключил Чернов.

Главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев считает, что по умолчанию должны подешеветь все товары — в подавляющей части импорта цены устанавливаются в твердой иностранной валюте — долларах или евро. При этом в разных категориях динамика будет отличаться. Больше упадут в цене товары с меньшими ограничениями по импорту и большей конкуренцией: продовольствие, бытовая техника и электроника, сказал он.

С другой стороны, цены выросли не только за счет снижения курса рубля, но и за счет роста мировых цен, недостатка предложения и удорожания логистики, сообщил аналитик. Так, цены на автомобили повысились гораздо сильнее и в перспективе могли бы снизиться существенно, если бы не прекращение поставок большинства марок в Россию, подчеркнул Тунев.

«Банк России прогнозирует на 2022 год средний рост цен на импорт до 30% в долларах США (если сравнить динамику номинального и реального импорта из среднесрочного прогноза от 29 апреля 2022 года). Поэтому даже 10-процентное укрепление рубля к 2021 году может не сильно сказаться на конечных ценах в рублях», — заключил он.

Вице-президент компании «Золотой монетный дом», эксперт финансовых рынков Алексей Вязовский сообщил, что подешевеет золото — как в монетах, так и в слитках.

«Цена на этот драгметалл в России подчиняется весьма простой формуле: лондонский фиксинг в долларах, умноженный на курс доллар/рубль на Московской бирже. Именно по этой формуле ЦБ котирует цену в грамме 999-й пробы у себя на сайте. Соответственно, когда курс рубля укрепляется, желтый металл дешевеет», — сказал он.

Эксперт добавил, что за последний месяц цена самой распространенной золотой монеты — «Георгий Победоносец» весом 7,78 г — уменьшилась более чем на 5 тыс. рублей и, по данным на 5 мая, стоила около 46 тыс. рублей.

6 мая Минпромторг утвердил перечень из 96 пунктов для параллельного импорта, то есть товарные категории марок, ввоз которых будет легализован в Россию без разрешения правообладателя. Сейчас правообладатели продают продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика. Такой вид импорта не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Кроме того, Центробанк ввел с 10 марта по 10 сентября 2022 года временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во время действия этого порядка компании-резиденты и ИП-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс., чтобы оплатить расходы по зарубежным командировкам.

ЦБ предпринял такие меры из-за санкций стран Запада, с которыми Москва столкнулась на фоне операции по защите Донбасса.