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Терапевт назвала способы избежать похмелья

Терапевт Чернова рассказала, как избавиться от похмелья
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Фото: TASS/Heiko Wolfraum
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Врач-терапевт Светлана Чернова рассказала «Известиям», как избавиться от похмелья.

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Прежде всего врач отметила, что окисление этилового спирта в организме вызывает сильную интоксикацию и обезвоживание. Поэтому важно много пить для восстановления водно-солевого баланса.

«Очень важно выспаться. Крепкий долгий сон может помочь избежать головной боли, усталости и раздражительности. Прием пищи: после того как человек проснулся, необходимо позавтракать, желательно легкой пищей — каши, мясо и рыба на пару», — рассказала Чернова.

Также могут помочь экстракты растений — корень имбиря или красный женьшень. При сильных головных болях не стоит отказываться от обезболивающих, лучше пользоваться уже знакомыми средствами.

Кроме того, полезны прогулки на свежем воздухе. Важно при похмелье не употреблять алкоголь и жирную пищу. Если всё же состояние ухудшается, то следует обратиться к врачу.

1 января стало известно, что облегчить тяжелые симптомы похмелья помогут яйца, авокадо и овсянка. По данным газеты Daily Express, первым важнейшим продуктом при похмелье врачи единогласно считают простую воду. Однако вода может вывести множество полезных веществ из организма, именно поэтому при возникновении симптомов похмелья следует употребить в пищу яйца.

В тот же день врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что в состоянии похмелья необходимо питаться продуктами, полными белков. По его словам, утром в качестве завтрака отлично подойдет омлет.

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