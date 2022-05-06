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Эксперт оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в России

Эксперт Сафонов оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России сейчас нет возможности перейти на четырехдневную неделю, заявил 6 мая профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«В силу того, что подобный формат работы подразумевает, что мы как минимум должны увеличить производительность труда не менее чем на 20–25%. Такие темпы роста предполагают очень серьезную технологическую революцию и оснащенность рабочих мест», — сказал он «Известиям».

Также эксперт подчеркнул, что существуют такие отрасли, в которых в виду специфики четырехдневная трудовая неделя невозможна, — например, медицина или образование.

Кроме того, перевод школьников на такой формат обучения приведет к перегрузкам, считает Сафонов.

По его словам, если производительность труда не увеличится, появится необходимость в новой рабочей силе.

«Но мы понимаем, что инфраструктурные проекты — строительство дорог, ж/д путей предполагают постоянную работу, а это означает, что придется искать 20–25% дополнительной рабочей силы. То же самое касается беспрерывных работ, больших производств, добычи полезных ископаемых. Останавливать такие процессы — очень дорогое удовольствие», — отметил специалист.

Ранее, 3 мая, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что переход к четырехдневной рабочей неделе является вопросом недалекого будущего. По его словам, главным условием перехода является поэтапная эволюция, а не законодательно-насильственное внедрение. Как отметил депутат, по мере внедрения искусственного интеллекта часть привычных трудовых затрат будет постепенно перекладываться на технику и технологии.

30 марта замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что введение сокращенной рабочей недели может быть одной из мер, которая будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда. По его словам, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени, для того чтобы разделить ставку без потери заработной платы между несколькими работниками.

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