Из Мариуполя в Безыменное в ДНР 6 мая эвакуировали почти 180 человек

Почти 180 человек, в том числе 19 детей, были эвакуированы 6 мая из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«В течение дня 6 мая с 8:00 до 16:00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 178 человек, среди них 19 детей», — сказано в Telegram-канале штаба.

В настоящее время эвакуированные находятся в пункте помощи, который развернут силами МЧС ДНР.

5 мая в штабе операции по освобождению «Азовстали» заявили, что боевики «Азова» предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов и лекарства. При этом националисты предупредили, что теперь мирных жителей будут только обменивать, а не отпускать.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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