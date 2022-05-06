Политолог оценил позицию Орбана по санкциям Евросоюза

Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не поддерживать шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза означает, что он думает об интересах своей страны в первую очередь, считает политолог Олег Иванов.

По его словам, Орбан оперирует другими критериями, чем многие европейские лидеры: для него в приоритете «не некая европейская общность, а его интересует сама Венгрия, и он защищает ее интересы».

«Смогут ли его продавить европейские лидеры — дискуссионный вопрос, но он получил на последних выборах высокую поддержку избирателей и ориентируется в первую очередь на них. В связи с тем, что у него большая поддержка, у него есть серьезные возможности сохранить те позиции, которые он занимает», — сказал политолог в пятницу, 6 мая, в беседе с «Известиями».

4 мая сообщалось, что Евросоюзу не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Уточнялось, что Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выразили обеспокоенность относительно предложенных мер.

5 мая Орбан пояснял, что предлагаемые санкции потребуют от Венгрии «серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации наших нефтеперерабатывающих мощностей».

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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