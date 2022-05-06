Сыгравший в «Зеленом слонике» актер Пахомов не согласился с причиной запрета фильма

Актер Сергей Пахомов, известный под псевдонимом Пахом, не согласился с причиной запрета фильма «Зеленый слоник» Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга 6 мая.

Пахомов, сыгравший в картине 1999 года роль Поехавшего, заявил, что запрещенный фильм, который, по мнению суда, причиняет вред психическому здоровью детей, наоборот, очень важен для подрастающего поколения.

«Это фильм — стихия. Стихии отказали, запретили стихию — запретили небо, запретили траву, запретили сон, запретили просто детей, можно сказать. Этот фильм очень важен для детей, потому что он говорит о том, насколько страшно будущее», — цитирует Пахомова радио «Говорит Москва».

По его мнению, показываемые в картине об офицерах, сидящих на гауптвахте, «кал и моча» являются абсолютно «детскими симптомами». Сам же фильм, при этом, по словам актера, не был даже юридически зарегистрирован на уровне авторских прав.

Пахомов также считает, что запрет фильма силовыми структурами — это комплимент в его адрес и «конечно, он этому сообщению очень рад».

«Зеленый слоник» — российский андеграундный фильм 1999 года, снятый режиссером Светланой Басковой на любительскую видеокамеру. Главные роли в нем исполнили Сергей Пахомов и Владимир Епифанцев. Сидя в одной камере с зелеными стенами арестованными на гауптвахте, их герои вступают в конфликты, нецензурно ругаются и попадают в парадоксальные ситуации.

Ранее в этот день сообщалось, что в России запретили показ и распространение фильма режиссера Светланы Басковой «Зеленый слоник». Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вместе со специалистами пришел к выводу, что картина причиняет вред психическому здоровью несовершеннолетних. В частности, в ленте показаны сцены убийств и насилия.