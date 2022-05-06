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Концертный директор Пугачёвой раскрыла детали торговой марки «Примадонна»

Концертный директор Аллы Пугачёвой заявила, что бренд «Примадонна» зарегистрирован просто так
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Российская певица Алла Пугачёва зарегистрировала торговую марку «Примадонна» давно, никакие товары под этим брендом производить не планируется. Об этом в пятницу, 6 мая, заявила «Известиям» концертный директор артистки Елена Чупракова.

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Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что певица якобы зарегистрировала новую торговую марку для продажи оружия и косметики.

По словам Чупраковой, бренд «Примадонна» был зарегистрирован очень давно, а сейчас его просто продлили.

«Никакие товары не производятся. Просто чтобы было, пока ничего [под брендом не производится], а там — кто его знает», — заявила концертный директор.

При этом она с иронией отнеслась к публикациям в СМИ о том, что под торговой маркой планируется выпускать оружие.

По данным источника, на который ссылаются СМИ, под брендом «Примадонна» можно будет выпускать косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, оружие и боеприпасы, а также называть так коллекторские агентства, передает «Газета.Ru».

4 марта из результатов опроса ВЦИОМ стало известно, что россияне считают настоящими женщинами Аллу Пугачёву, Софию Ротару, а также председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Исследование было приурочено к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта.

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