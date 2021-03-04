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Алла Пугачева и София Ротару возглавили рейтинг «настоящих женщин»

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Настоящими женщинами, по мнению россиян, являются певицы Алла Пугачева и София Ротару, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных в четверг, 4 марта.

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Исследование приурочено к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. По данным ВЦИОМ, 6% респондентов назвали настоящей женщиной Аллу Пугачеву, 3% — Софию Ротару, 3% — Матвиенко.

По мнению опрошенных, настоящая женщина должна беречь семейный очаг (32%), заниматься воспитанием детей (21%), быть хозяйкой (17%), а также проявлять доброту и заботу (10%). Отмечается, что данные суждения чаще высказывали женщины.

Больше всего респонденты ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать (27%), следом идут красота и привлекательность (20%), а замкнули тройку лидеров интеллект, ум и образованность (19%).

Ранее в четверг эксперты рассказали, как сделать приятный сюрприз и правильно подобрать подарок для женщины на 8 марта.

2 марта психолог Юлия Кочетова составила список худших подарков женщинам на праздник, и самыми банальными оказались сладости. Она добавила, что ненужные сувениры, к числу которых относятся мягкие игрушки и статуэтки, также могут не понадобиться женщине.

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