В Минобрнауки подвели итоги распределения бюджетных мест вузам

Минобрнауки России подвело итоги распределения бюджетных мест вузам и научным организациям на 2023/24 учебный год. Всего на указанный период выделяется 590 101 бюджетное место, сообщил 6 мая заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Соответствующие данные получены по итогам открытого публичного конкурса по распределению бюджетных мест между высшими учебными заведениями, который проводит Минобрнауки. Региональные учебные заведения составили 73% от всех получивших бюджетные места организаций.

«В текущей ситуации перед нашими вузами стоит задача не снижать планку по подготовке высококвалифицированных кадров для мобилизации ключевых отраслей экономики. Выполняя поручение президента, приоритет отдается региональным учебным заведениям — туда направляется 73% от их общего числа. Всего в 2023/24 году бесплатное обучение смогут начать свыше 590 тыс. студентов», — заявил журналистам Чернышенко.

По его словам, наибольшее количество предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки — 245 тыс. мест. Второе место по количеству заняли педагогические науки, на которых выделено более 75 тыс. мест. Также в тройку лидеров вошли общественные и медицинские направления — по ним между вузами распределено более 68 тыс. и 53 тыс. бюджетных мест соответственно.

Как указал вице-премьер, при выборе специальностей упор делается на скорейшее импортозамещение и достижение научно-технологического суверенитета России.

«По уровням высшего образования на 2023/24 учебный год бюджетные места распределились следующим образом: 334 695 мест выделено на программы бакалавриата, 123 429 мест — на магистратуру, по программам специалитета — 83 916 мест, по ординатуре — 19 645 мест, по аспирантуре — 17 800 мест, ассистентуре-стажировки — 2 места. 10 614 мест по направлениям в области искусств Министерство культуры РФ распределило самостоятельно», — уточнил Чернышенко.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, в свою очередь, рассказал о системной работе ведомства, направленной на увеличение количества бюджетных мест для студентов.

«Год от года повышается доступность бесплатного высшего образования в нашей стране. В этом году 588 044 студента смогут учиться бесплатно. На 2023 год нами выделено еще больше — 590 101 место. Таким образом, в предстоящем учебном году более 64% выпускников школ смогут претендовать на бюджетные места. А в 2023 году уже 67% ребят смогут рассчитывать на бесплатное обучение в вузе», — сказал он.

По его словам, при распределении бюджетных мест ключевую роль для Минобрнауки играет потребность в кадрах, о которой сообщают власти регионов, федеральные органы исполнительной власти и крупные работодатели.

Кроме того, российские вузы оперативно реагируют на потребности рынка и вводят новые современные направления подготовки.

«Так, в области машиностроения откроются новые специальности «Цифровые и аддитивные технологии в машиностроении», «Интеллектуальная трибология в машиностроении» и «Лазерные технологии». В области «Техника и технология кораблестроения и водного транспорта» появится новая специальность «Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта». Новая специальность «Фундаментальная и прикладная биология» откроется в области образования «Биологические науки», — рассказал министр.

Также планируется запуск новых специальностей по программам ординатуры «Физическая и реабилитационная медицина» и «Медицинская микробиология».

21 апреля замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что российские вузы не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в 2022/23 учебном году. С соответствующей просьбой ведомство обратилось к Российскому союзу ректоров. При этом в контексте второго и старших курсов организация подтвердила доступность индексации цен в соответствии с ранее заключенными договорами, но не выше уровня инфляции.