Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов для параллельного импорта в Россию

Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, в нем 96 позиций. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Минюст также утвердил этот список. Ответственный за исполнение приказа — первый замминистра торговли и промышленности Василий Осьмаков.

«В перечень товаров, в отношении которых допускается параллельный импорт, включена продукция как необходимая для функционирования производственных мощностей, так и широкий круг товаров потребительского сектора», — говорится в Telegram-канале Минпромторга.

В перечне значатся, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, автомобильные запчасти. Также разрешается ввозить деревья и другие растения, известь и цемент, фармацевтику, пластмассы и изделия из них, каучук и резину, изделия из кожи, бумагу, картон, шелк и текстильные материалы, одежду, обувь и другое.

Список будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России.

В Минпромторге пояснили, что параллельный импорт разрешает легально ввозить в страну товары брендов, которые продаются в других государствах, без разрешения правообладателя. Кроме того, параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

11 апреля «Известиям» заявляли в Минпромторге, что планируют легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в РФ. Такой принцип действует и в некоторых других странах, например в Японии, добавили в ведомстве.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в Россию востребованные оригинальные товары заграничного производства без согласия правообладателей.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно документу, до конца 2022 года требуется запретить вывоз продукции и сырья, перечень которых установит правительство. При этом запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производится гражданами для личных нужд.