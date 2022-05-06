Опухоль в груди 15-летней москвички оказалась ее близнецом

Столичные хирурги сделали неожиданное открытие в грудной клетке 15-летней школьницы. Большое образование, которое собирались удалить специалисты, оказалось неразвившимся плодом близнеца девочки, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В ходе планового обследования у пациентки обнаружили большое доброкачественное новообразование размером примерно 8 на 9 см. При этом девочка не жаловалась на боль или другие симптомы. Кроме того, врачи взяли у подростка анализ на онкомаркеры, которые дали отрицательный результат.

Юную пациентку направили на плановую операцию в детскую городскую клиническую больницу имени Г.Н. Сперанского.

«Новообразование содержало несколько абсолютно разных видов тканей: жировую, соединительную, хрящевую, волосы. Это свидетельствовало о том, что это неразвившийся плод близнеца пациента. Врачи провели операцию — через небольшой разрез девочке ввели эндоскопический инструмент — торакоскоп и аккуратно удалили опухоль», — приводятся на сайте департамента слова детского хирурга, кандидата медицинских наук Руслана Молотова.

Операция прошла успешно, и через несколько дней девочку выписали из медучреждения. Через полгода подросток должна будет пройти дополнительные обследования, чтобы исключить появление новых образований.

В марте в Ханты-Мансийском автономном округе хирурги спасли двухлетнюю девочку, которая проглотила 27 магнитов из игрушки и едва не умерла. К моменту обращения в больницу магниты находились в желудке у ребенка неделю. Родители забеспокоились только после того, как их дочь начала кашлять.