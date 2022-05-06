Юрист назвал способы обезопаситься от мошенничества в преддверии Дня Победы

В России в последние годы участились случаи мошенничества, жертвами которых становятся люди старшего поколения. При этом в период праздников, таких как День Победы, злоумышленники особенно активны, заявил «Известиям» юрист Михаил Прядко 6 мая.

Он подчеркнул, что пожилые люди являются наиболее уязвимой группой лиц для мошенников, особенно в период цифровизации.

Кроме того, всё более распространенной становится мошенническая схема, связанная с пожертвованиями благотворительным организациям, которые якобы помогают ветеранам. Специалист дал советы по минимизации соответствующих рисков.

«Если говорить о благотворительных акциях, то, прежде чем что-то давать этим организациям, важно проверить их сайт, документы и лицевой счет. Легальные организации не будут просить перевести деньги на карту физического лица. Кроме того, есть целый список верифицированных благотворительных организаций, которые дадут гарантии на то, что деньги дойдут до нуждающихся», — посоветовал Прядко.

Ранее в этот день заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что в преддверии Дня Победы мошенники зачастую пытаются обмануть граждан под видом благотворительных организаций. Он порекомендовал настаивать на составлении договора пожертвования между организацией и физическим лицом, которое переводит средства. Кроме того, важным аспектом является проверка сведений о деятельности благотворительной организации и подлинности сайта.

4 мая зампред комиссии Госдумы Федерального собрания РФ по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева сообщила «Известиям», что в России планируют ужесточить наказание за преступления против людей старшего возраста, в том числе мошенничества. В пояснительной записке к проекту говорится, что в последнее время участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей.