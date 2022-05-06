Системы видеонаблюдения появятся в трамваях Набережных Челнов

Трамваи в Набережных Челнах оборудуют системами видеонаблюдения. На эти цели предприятие «Электротранспорт» направит 2,33 млн рублей.

В каждом вагоне установят по пять камер видеонаблюдения. Также потребуется установка жесткого диска для накопления данных, монитор, пульт управления и навигационный модуль. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Видеонаблюдением оборудуют 25 трамваев. Кроме того, система транспортной безопасности уже присутствует в 10 вагонах и 10 трамваях, полученных из Москвы. Еще несколько единиц транспорта оборудовали видеонаблюдением в 2021 году.

Всего в городском трамвайном парке Набережных Челнов числится 111 единиц транспорта.

Масштабная модернизация городского электротранспорта запланирована в Липецке. Власти намерены заменить трамвайные пути, закупить новые вагоны, а также создать единый центр мониторинга и управления транспортной системы.