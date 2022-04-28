Масштабную модернизацию трамвайного движения проведут в Липецке

В Липецке проведут масштабную модернизацию городского электротранспорта. Правительство РФ одобрило соответствующую заявку Липецкой области.

Планируется заменить трамвайные пути, поставить городу трамвайные вагоны, создать единый центр мониторинга и управления транспортной системы.

По словам губернатора Игоря Артамонова, которые приводит Lipetskmedia, трамваи — экологичный вид транспорта, в регионе будут развивать это направление. Однако важно правильно рассчитать пассажиропоток и стоимость проезда, а также предусмотреть все бюджетные риски на будущее.

На модернизацию электротранспорта Липецка выделят 10,8 млрд рублей. Глава города Евгения Уваркина при этом предупредила, что стоимость проекта может измениться, поскольку заявку подали еще 14 февраля, когда порядок цен был другим.

Подобные проекты реализуют еще в 10 городах России. Общий объем инвестиций составит 231 млрд рублей. Поддержку оказывает ВЭБ.РФ.