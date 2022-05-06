Ушел из жизни писатель-фантаст Сергей Дяченко

Умер известный писатель-фантаст Сергей Дяченко. Об этом сообщила в пятницу, 5 мая, его супруга и соавтор Марина Дяченко-Ширшова на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Он скончался в возрасте 77 лет 5 мая. Причина смерти не называется.

В числе наиболее известных работ писателя — трилогия «Ведьмин век», дилогия Vita Nostra, цикл «Скитальцы» и сценарий к фильму «Обитаемый остров».

С 1994 года супруги начали вместе писать фантастические романы и повести. Они также написали сценарии к фильмам «Обитаемый остров», «Рейдер», «Белая гвардия», «Темный мир: Равновесие» и другим.

Дяченко родился 14 апреля 1945 года в Киеве. По профессии он был врачом, однако в 70-х годах стал писать сценарии, а в 1980 году окончил сценарный факультет ВГИКа.