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Ушел из жизни писатель-фантаст Сергей Дяченко

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Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
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Умер известный писатель-фантаст Сергей Дяченко. Об этом сообщила в пятницу, 5 мая, его супруга и соавтор Марина Дяченко-Ширшова на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

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Он скончался в возрасте 77 лет 5 мая. Причина смерти не называется.

В числе наиболее известных работ писателя — трилогия «Ведьмин век», дилогия Vita Nostra, цикл «Скитальцы» и сценарий к фильму «Обитаемый остров».

С 1994 года супруги начали вместе писать фантастические романы и повести. Они также написали сценарии к фильмам «Обитаемый остров», «Рейдер», «Белая гвардия», «Темный мир: Равновесие» и другим.

Дяченко родился 14 апреля 1945 года в Киеве. По профессии он был врачом, однако в 70-х годах стал писать сценарии, а в 1980 году окончил сценарный факультет ВГИКа.

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