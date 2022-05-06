В Госдуме заявили об автоматической индексации пенсий на 8–9%

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 6 мая сообщила, что дополнительная индексация пенсий, социальных выплат и МРОТ будет произведена автоматически и составит, предположительно, примерно 8–9%.

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это всё будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Всё будет произведено в автоматическом режиме», — сообщила она в беседе с «Москвой 24».

Бессараб напомнила, что президент России Владимир Путин дал поручение депутатам создать необходимые поправки для внепланового повышения зарплат бюджетников, социальных пособий и пенсий.

20 апреля она также рассказала, что индексация социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников должна произойти не позднее II квартала 2022 года. По ее словам, предложение по индексации и сам процесс будут проработаны до конца июня.

В 2021 году была произведена плановая индексация, в результате которой пенсии были повышены на 8,6%, а военные пенсии увеличились на 12,6% за год. Такое повышение дает основания полагать, что и в этот раз соцвыплаты будут повышены на процент инфляции, отметила парламентарий.

В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

16 марта Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».