Стала известна личность погибшего в ДТП с Некоглаем в центре Москвы

Источник «Известий» сообщил о личности погибшего в ДТП со стримером Некоглаем в центре Москвы. Это 31-летний Олег Ш.

По предварительным данным, мужчина, находясь за рулем автомобиля, взятого в каршеринге, проехал на красный свет, столкнулся с Porsche Некоглая и отлетел в грузовик. От сильного удара Олега зажало в машине, он скончался на месте аварии от полученных травм.

Сам Некоглай вместе с бойцом ММА Асхабом Магомедовым, который был его пассажиром, доставлен в больницу.

О ДТП в центре столицы Некоглай сообщил ранее в этот же день, 6 мая. Он также приложил кадры с места происшествия, на которых можно наблюдать последствия от инцидента, и рассказал о двух погибших. Момент ДТП также попал на камеры видеонаблюдения, где видно, как автомобиль на большой скорости влетает в Porsche.

В МВД «Известиям» сообщили об одном погибшем и двух пострадавших по итогу ДТП.