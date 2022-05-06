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Доброволец рассказал о причинах присоединения к «Пятнашке»

Доброволец — о причинах ехать в Донбасс: патриотическая часть давно работала в душе
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Доброволец
Фото: РЕН ТВ
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Интернациональная бригада «Пятнашка» была сформирована в Донецкой Народной Республике (ДНР) восемь лет назад. Сейчас интербригада сражается на одном из самых опасных участков фронта — в Авдеевке, передает в четверг, 5 мая, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

В составе интернациональной бригады только добровольцы. Один из ее членов с позывным «Латыш» присоединился к «Пятнашке» месяц назад. Он приехал из Сибири с формой и снаряжением.

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«Нашел контакты «Пятнашки», созвонился, сказали: «Приезжай». Приехал, оформился, через пару дней уже буквально был на позициях. До этого я, конечно, смотрел с болью в сердце, как люди тут бедные, восемь лет уже пытаются их отсюда убрать. Ну и началась спецоперация, [президент России] Владимир Владимирович [Путин] сказал, что добровольцы если есть, пусть едут. Зачем им мешать? Патриотическая часть давно работала в душе», — рассказал доброволец.

11 апреля артист Донецкой филармонии Франсуа Модеме рассказал, почему он решил добровольно присоединиться к силам Донецкой Народной Республики (ДНР) и участвовать в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Артист решил стать добровольцем после того, как не нашел своего имени в списках мобилизованных.

30 марта при взрыве гранаты погиб служивший в Народной милиции Донбасса доброволец из Италии Эди Онгаро. Он закрыл собой боеприпас, спасая товарищей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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