Французский артист Донецкой филармонии рассказал о решении защищать Донбасс

Артист Донецкой филармонии — француз Франсуа Модеме в понедельник, 11 апреля, в интервью корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину рассказал, почему он решил добровольно присоединиться к силам Донецкой Народной Республики (ДНР) и участвовать в спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

«Вначале было тяжело, но сейчас мы понимаем, что победа будет за нами», — поделился он.

По словам Модеме, в ДНР проводилась мобилизация населения, а в филармонии составили список мужчин, в котором его не было. Тогда артист решил самостоятельно присоединиться к спецоперации.

«На работе они взяли половину мужского состава. Я думаю, что это нечестно, если ребята пойдут, а я нет. И я подумал, что пойду служить как доброволец», — рассказал он.

По его словам, спецоперация не направлена против Украины, она проводится в помощь жителям Донбасса, которые должны обрести мир.

«Понимаете, мы не работаем против, мы работаем за. Я считаю, что здесь русская земля. Здесь все говорят на русском, даже дети, маленькие дети пишут и говорят на русском языке. И мы должны понимать, что 8 лет издевались над этими людьми», — отметил француз.

Он также рассказал, что сумел вывести 60 человек из убежища жилого дома и помог им добраться в безопасное место. Съемочной группе мужчина показал, как выглядит подвал, в котором вынуждены были прятаться жители Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре вооруженных сил Украины.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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