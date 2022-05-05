Минфин США исключил защиту интеллектуальной собственности из антироссийских санкций

Министерство финансов США исключило из-под введенных против России санкций некоторые операции по защите интеллектуальной собственности и правообладания. Об этом говорится в распространенной 5 мая генеральной лицензии финансового ведомства.

«Разрешается проводить сделки, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другими формами защиты интеллектуальной собственности в США и России, которые были бы запрещены положениями о санкциях», — указано в документе.

В этот список также входит подача заявок и получение патентов, торговых брендов и иных форм интеллектуальной собственности, их продление и подача исков о нарушении прав.

При этом документ не отменяет действие санкций, касающихся запрета на открытие, поддержание и проведение операций через корреспондентские или расчетные счета в находящихся под ограничительными мерами российских финучреждениях.

Ранее, 20 апреля, американский минфин разрешил некоммерческим организациям проведение финансовых трансакций и сделок, связанных с гуманитарной деятельностью и «поддержкой демократии» на территории России.

До этого, 8 апреля, ведомство освободило от санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование в РФ.

В конце марта минфин США смягчил санкции, наложенные на российские минеральные удобрения. В перечень товаров первой необходимости также вошли сельхозпродукция, лекарства и медицинские изделия.

Ряд стран, в том числе США, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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