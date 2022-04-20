США сняли ограничения на некоторые транзакции для НКО

Соединенные Штаты разрешили некоторые транзакции для некоммерческих организаций (НКО). В частности, ограничения были сняты с операций касательно гуманитарной деятельности и «поддержки демократии на территории России».

Разрешения также затронули проекты, связанные со сферами образования, здравоохранения и окружающей среды, говорится в генеральной лицензии американского минфина, опубликованной во вторник, 19 апреля.

6 апреля представитель американской администрации высокого ранга заявил, что Соединенные Штаты вводят запрет на новые инвестиции в экономику России. Он также добавил, что США пытаются отсечь РФ доступ к долларам, чтобы страна не смогла обслуживать внешний долг.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, Запад начал экономическую войну против России.

Страны Запада ввели ряд антироссийских санкций после того, как Россия начала операцию по защите Донбасса 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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