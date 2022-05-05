Шарий рассказал о слежке СБУ за ним в Испании

Украинский блогер Анатолий Шарий рассказал «Известиям» в четверг, 5 мая, о том, как Служба безопасности Украины (СБУ) выслеживала его в Испании.

«Я ожидал полностью, что это произойдет, потому что мы отлично знали, чем занимается украинская власть. Знал, какое будет развитие у данной ситуации. Все произошло один в один как мы думали. Ловить меня надо было сильно — с вертолетов, говорят, высматривали, и с собаками вынюхивали. Я не думаю, что следует сравнивать с Ассанжем, потому что у него другая ситуация. Повторюсь, все, что я ожидал — я увидел», — рассказал он.

Ранее в этот же день СБУ сообщила, что 4 мая правоохранительные органы Испании задержали Шария. Блогера отпустили под подписку о невыезде. Ждать судебного решения об экстрадиции Шарий будет в Барселоне.

На Украине Шарий подозревается в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей СБУ, политик осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.