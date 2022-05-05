Водитель автобуса Краснодар–Москва избил пассажирку

Водитель междугороднего автобуса Краснодар–Москва избил пассажирку, сделавшую ему замечание и попросившую не курить в салоне. Также водитель отказался включать отопление в автобусе.

О случившемся сообщает ИА KrasnodarMedia. По словам очевидцев, на просьбы женщины вести себя культурнее, водитель начал «распускать руки», а затем пригрозил высадить ее прямо на трассе. Официальных комментариев по поводу этой ситуации пока не было.

Ранее в Москве 21-летняя девушка заявила, что ее жестоко избил таксист в центре столицы. По словам потерпевшей, злоумышленник распылил в ее сторону содержимое перцового баллончика и накинулся с кулаками. Девушка утверждает, что он напал на нее на улице Покровка. По информации «Известий», после нападения потерпевшей понадобилась помощь врачей.