Из Мариуполя в село Безыменное Донецкой Народной Республики (ДНР) 5 мая эвакуировали 150 человек, включая 23 ребенка. Об этом в четверг сообщает штаб территориальной обороны республики.

«В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР. В ведомстве сформированы списки эвакуированного населения», — говорится в сообщении.

Днем ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что более 10,6 тыс. человек были эвакуированы из опасных районов Донбасса и с Украины 4 мая. По его словам, всего с начала специальной военной операции РФ по защите жителей Донбасса эвакуировано уже 1 114 318 человек, из которых 199 348 — дети.

Мизинцев также напомнил, что в российских регионах работает более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые полностью головы к приему беженцев.

3 мая российские военнослужащие доставили 40 т гуманитарной помощи жителям Харьковской области. В населенные пункты региона были доставлены продукты, лекарства, а также предметы первой необходимости.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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