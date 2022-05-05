Вучич: заявление Путина генсеку ООН по аналогии Косово и Донбасса усложнило позицию Сербии

Президент Сербии Александр Вучич в четверг, 5 мая, заявил журналистам, что после слов президента России Владимира Путина о Косово, Луганской и Донецкой народных республиках позиция Белграда дополнительно усложнилась.

«Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. <…> В политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее», — сказал Вучич на брифинге после встреч с германскими официальными лицами.

Он добавил, что данную тему намерен поднять в ходе обращения к гражданам Сербии, пишет RT. Оно намечено на 6 мая, уточняет REGNUM.

Политик не исключает, что и в экономическом плане положение Сербии сильно ухудшится, отмечает сайт kp.ru.

Ранее 5 мая Александр Вучич пообещал сохранить военно-нейтральный статус государства при вступлении в ЕС. Глава страны заявил это в ходе визита в Германию, сообщает телеканал «Звезда».

26 апреля Владимир Путин во время переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем напомнил о решении международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано большинством стран, пишет НСН. Российский лидер также заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.

4 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что все страны Западных Балкан должны войти в Евросоюз, включая и частично признанное Косово.

18 марта Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово. Он напомнил о принятых без решения Совбеза ООН жестких решениях в ущерб Сербии.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.