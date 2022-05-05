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Новый отряд добровольцев из Чечни отправится на Украину

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на Украину
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Фото: соцсети
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 5 мая сообщил об отправке из республики нового добровольческого отряда для участия в спецоперации по защите жителей Донбасса.

Спецоперация в Донбассе 5 мая. Текстовая трансляция
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«На борьбу с нацистами выдвигаются тысячи воинов доброй воли, но стоит только заикнуться, их будет уже миллионы. Об этом я и утверждал всегда», — написал он в Telegram-канале.

Кадыров добавил, что в аэропорту добровольцев проводили председатель регионального парламента Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

2 мая Кадыров сообщил, что силы Луганской Народной Республики совместно с военными из Чечни в ходе боевых действий вывели из строя семь единиц вражеской техники, уничтожили более 100 единиц живой силы. Кроме того, военные захватили оставленное противником трофейное вооружение иностранного производства.

До этого, 23 апреля, Кадыров также рассказал, что отряд добровольцев из России отправился в зону боевых действий — в Донбасс и на Украину. Глава Чечни подчеркнул, что добровольцы прошли полный курс подготовки и освоили «азы военного искусства».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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