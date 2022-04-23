Отряд добровольцев из РФ отправился в Донбасс и на Украину для участия в спецоперации

Отряд добровольцев из России отправился в зону боевых действий — в Донбасс и на Украину — для участия в российской спецоперации по защите населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом стало известно в субботу, 23 апреля.

«Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью», — говорится в тексте сообщения, размещенном в Telegram-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Как отмечается в публикации, добровольцы прошли полный курс подготовки и освоили «азы военного искусства».

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