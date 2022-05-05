В отношении избившего кота актера Задорожного возбудили уголовное дело

В отношении актера Дмитрия Задорожного, жестоко избившего кота, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области 5 мая.

«…в отношении 38-летнего местного жителя, который жестоко обращался с животным, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Задорожный нанес коту множественные удары ногами, после чего с силой ударил его о землю. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов в Химках в ночь на 2 мая. Задорожный заявил, что разозлился на животное из-за царапин. Актер рассказал, что Сыр жил у него два года и был любимцем всей семьи. Однако, по словам мужчины, кот вел себя агрессивно — царапал детей и драл мебель. Задорожный сказал, что взял питомца на прогулку, но потом у животного что-то «замкнуло в голове» и он набросился на хозяина.

Задорожный заявил, что принести кота домой после инцидента он не смог, поэтому посадил его в переноску и оставил в парке. Сыра забрала волонтер, которая рассказала, что у животного имеются ушибы внутренних органов и гематома легкого.