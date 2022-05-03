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Актера из «Детективов» задержали после жестокого избиения кота

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Подмосковные полицейские задержали жителя Химок, который у подъезда дома издевался над котом. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе ГУМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел возле одного из домов на проспекте Мельникова. Мужчина несколько раз пнул животное, а после ударил его о землю.

Хозяином кота оказался актер Дмитрий Задорожный. Кадры, на которых видно, как мужчина ожесточенно избивает питомца, есть в распоряжении «Известий». Инцидент произошел в ночь на 2 мая.

Задорожный начал убеждать правоохранителей в том, что животное якобы выжило, а избивать питомца мужчина начал, чтобы защититься от него. Кот по кличке Сыр жил у актера два года и был любимцем всей семьи. Однако, по словам мужчины, зверь вел себя агрессивно — царапал детей и драл мебель.

Известно, что незадолго до того, как произошло избиение, мужчина отмечал с гостями день рождения жены. Когда знакомые ушли, по словам Дмитрия, в голове у Сыра «что-то перемкнуло».

«Кот, глупо это звучит, но он на меня кинулся. То есть кот на меня напал, пострадавший в этой теме я. Вся кровь, которую видно в подъезде? — моя», — заявил владелец животного.

На видео, где Задорожный бросает кота, якобы показан момент самозащиты — мужчина пытался сбросить вцепившееся животное с рук. Однако на кадрах видно, что актер поднимает питомца с пола и швыряет в сторону.

Чтобы не оставлять на улице «неадекватное» животное, мужчина попытался забрать его домой, после чего оставил в парке переноску, чтобы питомца забрали добрые люди. Так, по его словам, в итоге и произошло.

В то же время в распоряжении «Известий» есть кадры, на которых видно, как актер несет не только переноску, но и подозрительный черный пакет, возможно, с телом Сыра. Кроме того, жена Задорожного вытерла в подъезде кровь, из-за чего теперь будет сложно установить, кому она принадлежала.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что Северодвинский городской суд вынес приговор обвиняемым в краже и пытках кота своей родственницы, в результате чего животное погибло. Они снимали видео с пытками и выкладывали в соцсетях.

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