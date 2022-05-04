Волонтер рассказала о состоянии избитого актером Задорожным кота

Волонтер забрала рыжего кота, которого 2 мая избил актер Дмитрий Задорожный, посетила с животным ветеринара и рассказала «Известиям» о его состоянии.

«У животного ушибы внутренних органов, гематома легкого. Внешних повреждений нет, но того, что внутри, мы не видим, но они есть, в том числе в заключении. Мы его забираем, всеми соседями будем выгуливать, выглаживать, выхаживать — все помогают, очень сплотились», — сказал волонтер.

Она выразила надежду, что в дальнейшем у кота никак не проявятся внутренние повреждения, он восстановится и заживет счастливой кошачьей жизнью.

Девушка добавила, что назвала кота Начос. Прежняя кличка рыжего — Сыр. На руках волонтера кот вел себя спокойно, выглядел ухоженным, на людей не бросался. Девушка призналась, что у нее есть еще один кот, и за сутки совместного проживания питомцы агрессии друг к другу не проявляли.

Инцидент с избиением животного произошел в Химках в ночь на 2 мая на проспекте Мельникова. Хозяином кота оказался актер Дмитрий Задорожный, который разгневался на животное за царапины. Якобы кот стал на него нападать, и взрослый мужчина принялся защищаться от четвероногого.

Позже актер заявил, что «жертвой» нападения стал он, вся кровь на кадрах видео, в том числе в подъезде, — его. Кот Сыр был любимым. Но что-то с ним произошло, он стал нападать на мужчину. Чтобы не оставлять на улице «неадекватное» животное, он попытался забрать его домой, после чего оставил в парке переноску, чтобы питомца забрали добрые люди. Так, по его словам, в итоге и произошло.