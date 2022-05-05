Эксперт объяснил опасность использования VPN-сервисов

Опасность использования VPN-сервисов в первую очередь связана с возможностью перехвата информации, которая ищется в интернете. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Так он прокомментировал новую рекомендацию Центрального банка России, который предостерег россиян от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг в интернете.

«При поиске финансовых услуг в Сети пользоваться VPN не опасно. Скорее, вопросы возникают при передаче гораздо более конфиденциальных данных — например кодов доступа, различных паролей и другой защищаемой информации. Стоит обращать внимание на то, под каким именно VPN пользователь ищет информацию — при использовании непроверенных VPN существует значительный риск ее перехвата», — предупредил специалист.

Об опасности использования VPN при поиске финансовых услуг 5 мая заявил директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. По его словам, в первом квартале 2022 года регулятор выявил 930 нелегальных участников финансового рынка, порядка 400 из них — это финансовые пирамиды.

При этом большинство незаконных организаций рекламируют свои услуги через интернет, Банк России старается быстро блокировать соответствующие ресурсы.

«Но сейчас при интернет-серфинге многие используют VPN. Так вот, когда вы заходите на сайт финансовой пирамиды или нелегального участника финансового рынка с помощью VPN, они не заблокированы, и вы рискуете сильно вляпаться в услуги финансовых мошенников. Поэтому, ища финансовые услуги, предварительно лучше отключайте VPN на своем телефоне или планшете», — предостерег Лях в видео, опубликованном в Telegram-канале регулятора.

Ранее в этот день эксперты проекта по борьбе с мошенничеством «Мошеловка» рассказали, что злоумышленники придумали новую схему обмана россиян при помощи VPN. По данным специалистов, ранее после блокировки своих ресурсов мошенникам приходилось тратить время на их раскрутку сайтов с другими адресами, теперь же они ссылаются на технические трудности. Злоумышленники предлагают пользователю скачать непроверенную программу, устанавливающую VPN-соединение. Это может привести к краже платежных данных.