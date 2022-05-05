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ВС России уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом

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Российские ВС ударами высокоточных ракет уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Спецоперация в Донбассе 5 мая. Текстовая трансляция
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По его словам, на военном аэродроме Канатово в районе Кировограда была уничтожена авиационная техника. Также он рассказал, что в городе Николаеве уничтожили крупный склад боеприпасов, а в районе Жовтневое Николаевской области — хранилище топлива для украинской военной техники.

«Кроме того, поражен передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска», — приводит слова Конашенкова телеканал «Звезда».

По состоянию на 5 мая всего уничтожено 149 украинских самолетов, 112 вертолетов, 288 ЗРК, 726 беспилотников, 2834 танка, 325 установок реактивных систем залпового огня, а также 1306 орудий полевой артиллерии и минометов, 2646 единиц специальной военной автомобильной техники, уточняет телеканал «360».

3 мая в Минобороны РФ рассказали, что ВС России нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения.

2 мая ВС России уничтожили четыре установки ЗРК С-300 и радиолокационную станцию в районе населенного пункта Межевая Днепропетровской области, пишет RT.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В российском Минобороны уточнили, что удары будут наноситься только по объектам военной инфраструктуры, для мирных жителей угроз нет, напоминает сайт kp.ru.

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