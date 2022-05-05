Полиция Якутии изъяла незаконно добытые драгоценные камни на 2,8 млн рублей

Якутские правоохранители отдела МВД РФ по Мирнинскому району пресекли деятельность по незаконной добыче и хранению драгоценных камней. Стоимость изъятого составила примерно 2 млн 800 тыс. рублей, о чем в четверг, 5 мая, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

«У работника горно-обогатительного комбината изъяты десятки природных алмазов общей массой 104 карата. Предварительно установлено, что мужчина занимался поиском ценностей начиная с 2019 года. При помощи ультрафиолетового фонаря он обследовал рудники и карьеры, в которых добывались алмазы. За два с половиной года ему удалось найти 289 драгоценных камней, которые полицейские обнаружили в его квартире во время обыска», — сообщила пресс-секретарь министерства.

Кроме того, полицейским удалось изъять профессиональные ювелирные часы, металлоискатель и другие предметы для добычи и сортировки драгоценностей, уточнила Волк.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 191 ч. 4. Ему также избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Брянске в марте ограбили ювелирный магазин. Двое мужчин, вооруженных молотками, ворвались в салон, их сообщник ожидал снаружи.

Сотрудники магазина успели нажать тревожную кнопку и спрятаться в подсобке. Сумма ущерба составила почти 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».