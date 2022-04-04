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Дело по факту ограбления ювелирного магазина возбудили в Брянске

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В Брянске возбуждено уголовное дело по факту ограбления ювелирного магазина, расположенного в Бежицком районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По данным ведомства, вечером 17 марта в ювелирный магазин на улице 3-го Интернационала ворвались двое мужчин, вооруженных молотками. Их сообщник ожидал снаружи.

Сотрудники магазина успели нажать тревожную кнопку и спрятаться в подсобке, но к моменту прибытия охраны злоумышленники уже скрылись. Сумма похищенных ювелирных изделий оценивается почти в 2 млн рублей, пишет NASHBRYANSK.RU.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде семи лет лишения свободы.

30 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в центре Архангельска мужчина с муляжом взрывчатки попытался похитить 20 млн рублей в банке. Он вошел в отделение в медицинской маске и очках и передал сотруднику организации записку с угрозой взрыва и требованием выдать деньги.

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